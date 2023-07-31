وفاة سيدة سقطت من شرفة منزلها بإربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت سيدة تبلغ من العمر (35) سنة اثر تعرضها للسقوط من الطابق الرابع لمنزلها الكائن في منطقة الوسط التجاري في مدينة اربد .



وحول تفاصيل الحادثة قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات اربد ، مساء امس ، بتعرض سيدة للسقوط من منزل ذويها في احد احياء مدينة اربد من الطابق الرابع ، وتم اسعافها الى مستشفى الاميرة بسمة ، حتى فارقت الحياة صباح اليوم .

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