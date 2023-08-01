وفاة سيدة وإصابة طفل بحادث دهس مروع في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرضت سيدة خمسينية ، مساء امس ، وبرفقتها طفل يبلغ من العمر سنتان لحادث دهس من قبل مركبة في منطقة ماركا.



ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم إسعاف السيدة والطفل إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي (وفارقت السيدة الحياة متأثرة باصابتها) ووصفت حالة الطفل بالمتوسطة .



وتم ضبط سائق المركبة وتسليمه للمركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني اللازم ، بحسب المصدر .

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