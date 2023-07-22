وفاة شخصين من جنسية عربية غرقا داخل بركة زراعية في معان

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني معان تعاملت اليوم السبت مع حادث غرق تعرض له شخصين من جنسية عربية داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة الهاشمية بمحافظة معان.وتحركت فرق الغطس على الفور الى موقع الحادث وعملت على إنتشال الغريقين من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي.وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم ممارسة السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية غير المخصصة للسباحة ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من هذه المواقع خوفا من تكرار مثل هذه الحوادث لا قدر الله.