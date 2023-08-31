الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

تدهور مركبة في البلقاء صباح اليوم

وفاة و3 إصابات بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية

وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة 3 حوادث منفصلة خلال 24 ساعة

بساطة العيش

أردني يحذر بعد وفاة قريبه قبل أسبوع من عرسه في عمان - فيديو

يصادف اليوم عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله

انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد .. 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس و12907 للدبلوم

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً اليوم

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس عالميا

الخميس، 31-08-2023 09:20 ص

وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة 3 حوادث منفصلة خلال 24 ساعة

820233075817888809873


الوكيل الإخباري - توفي شخصين وأصيب اثنين آخرين، إثر حوادث سير متفرقة،  وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة، بسبب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.اضافة اعلان


وقال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري الصباحي عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الــ24 ساعة الماضية مع حادث اصطدام مركبة صغيرة بمركبة شحن تريلا (راس قاطرة ومقطورة ) في المفرق، تحديدا منطقة حوشا، ونتج عن الحادث وفاة واحدة، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .

وأشار المندوب، إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ضمن اختصاص محافظة البلقاء، نتج عنه وفاة واحدة، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة ضمن اختصاص محافظة البلقاء، ونتج عنه إصابتين متوسطتين، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وشدد على أن استخدام الهاتف النقال خلال القيادة من المخالفات الخطرة التي تشكل عامل كبير من مشتتات الانتباه للسائق وتفقده جزء كبير من التركيز أثناء القيادة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ناجح

بساطة العيش

ملكة3

يصادف اليوم عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله

M63A8352

انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد .. 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس و12907 للدبلوم

الجامعة الاردنية 2

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الجامعة الاردنية - اسماء

1693427961018

ورشة في إربد حول الأبعاد القانونية للتنمر

1693426620525

2938 طنا من الخضار والفواكه ترد السوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
4202229152750873664528

وفاة و3 إصابات بحادثي تدهور في معان وجرش

82023984557815292113

وفاتان واصابتان بحوادث السير خلال 24 ساعة

82022195412213718946

الأمن: تغيير المسرب والتجاوز الخاطئ والسرعات أبرز أسباب الحوادث بالمملكة

111-2

وفاة و3 إصابات بحادث سير بسبب عدم الالتزام بإشارة قف في عمان

new_235514_3365_soc (1)

اصابتان بحادث صدم بين مركبة وحافلة في عمّان

82023191340727648814

تحذير من إدارة السير لكافة السائقين في الأردن