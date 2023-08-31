وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة 3 حوادث منفصلة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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توفي شخصين وأصيب اثنين آخرين، إثر حوادث سير متفرقة، وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة، بسبب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.وقال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري الصباحي عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الــ24 ساعة الماضية مع حادث اصطدام مركبة صغيرة بمركبة شحن تريلا (راس قاطرة ومقطورة ) في المفرق، تحديدا منطقة حوشا، ونتج عن الحادث وفاة واحدة، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .وأشار المندوب، إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ضمن اختصاص محافظة البلقاء، نتج عنه وفاة واحدة، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة ضمن اختصاص محافظة البلقاء، ونتج عنه إصابتين متوسطتين، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.وشدد على أن استخدام الهاتف النقال خلال القيادة من المخالفات الخطرة التي تشكل عامل كبير من مشتتات الانتباه للسائق وتفقده جزء كبير من التركيز أثناء القيادة.