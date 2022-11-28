وفاة شخص دهساً واصابة سيدة بحادث مزدوج في البادية الوسطى

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم أمس الأحد، التعامل مع حادث دهس في منطقة البادية الوسطى، نتج عنه وفاة شخص واصابة سيدة.



وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن شخصاً تعرّض للدهس من قبل مركبة ما أدى الى انحرافها وفقدان السائق السيطرة لتصطدم بمركبة أخرى، ما أدى إلى تغيير المركبة الثانية لاتجاهها، والتي بدورها صدمت سيدة، مما أدى إلى وفاة الشخص الأول واصابة السيدة إصابة متوسطة.

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ونوه إلى أنه تم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ السائق الأول احتياطات الأمن والسلامة المرورية والحذر أثناء القيادة.



وعن الحوادث التي تم التعامل معها صباح اليوم الاثنين، أشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على إشارة المخدرات، وتم التعامل مع تعطل مركبة أخرى بداية جسر النشا باتجاه شارع الاستقلال.



وأضاف الخطبا أنه تم التعامل مع انسكاب الاسمنت على مقطع كامل من الطريق بعد دوار المدينة الرياضية باتجاه نفق الصحافة.