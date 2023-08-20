وفاة طفل غرقاً في الكرك ورجل ستيني بصعقة كهربائية في الزرقاء

الوكيل الإخباري - توفي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام غرقاً، أمس السبت، داخل خزان مياه في محافظة الكرك.

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وقال مندوب غرفة عمليات الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبة، خلال تقرير الدفاع المدني، إنه تم نقل الطفل بعد انتشاله من الخزان لمستشفى الكرك الحكومي.



وبيّن الخطاطبة، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع وفاة رجل ستيني، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء، وتم نقل الجثة لمستشفى الزرقاء الحكومي.



وأضاف أنه تم التعامل مع إصابة 5 أشخاص بحروق مختلفة، إثر حريق شبّ داخل شقة سكنية في الرمثا، وتم نقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي.



وقال الخطاطبة إنه تم نقل 4 أشخاص لمستشفى معان الحكومي، بعد إصابتهم بتسمم غذائي، وحالتهم العامة متوسطة.