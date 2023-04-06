اشتعال اطار تريلا وتدهور اخرى مُحملة بالارز على الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع اشتعال إطار تريلا على الطريق الصحراوي، حيث تم إخماد الحريق وتم إيقاف التريلا دون وجود أي عوائق تذكر.

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وبين الصمادي أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة بعد جسر النعيمة باتجاه عمّان، دون وقوع إي إصابات.



وأضاف أنه تم التعامل مع تدهور تريلا محملة بالارز قبل جسر الكرك باتجاه عمّان، وعلى شارع الأردن التعامل مع تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابة واحدة.

