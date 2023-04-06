الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

محامي مصري يكشف ما جرى في الغرفة الملاصقة لمحاكمة صدام حسين

تمديد فترة تقديم العروض للناقل الوطني

مدير إعمار الأقصى: أضرار غير مسبوقة في المصلى القبلي وعيادة المسجد

الحكومة تطلب شراء 100 - 120 ألف طن من القمح

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

هيئة الطاقة تراقب الاشعاعات خلال تشغيل المفاعل النووي البحثي - صور

التربية تنعى الشاب المعلم محمد يعقوب

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

وفاة السفير المغربي لدى الاردن

وزارة المياه : الناقل الوطني مستمر وأولوية للأمن المائي الوطني

الخميس، 06-04-2023 09:36 ص

اشتعال اطار تريلا وتدهور اخرى مُحملة بالارز على الصحراوي

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n


الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع اشتعال إطار تريلا على الطريق الصحراوي، حيث تم إخماد الحريق وتم إيقاف التريلا دون وجود أي عوائق تذكر.

اضافة اعلان


وبين الصمادي أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة بعد جسر النعيمة باتجاه عمّان، دون وقوع إي إصابات.


وأضاف أنه تم التعامل مع تدهور تريلا محملة بالارز قبل جسر الكرك باتجاه عمّان، وعلى شارع الأردن التعامل مع تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابة واحدة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image642e76c6ba905

تمديد فترة تقديم العروض للناقل الوطني

41

الحكومة تطلب شراء 100 - 120 ألف طن من القمح

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

340128477_146000924825977_6161999701681979528_n

هيئة الطاقة تراقب الاشعاعات خلال تشغيل المفاعل النووي البحثي - صور

1 (1)

التربية تنعى الشاب المعلم محمد يعقوب

9999

وفاة السفير المغربي لدى الاردن

أخبار متعلقة
42023294153198725594

3 وفيات و5 اصابات بحوادث دهس وصدم وتدهور خلال 24 ساعة

55dddfb0-155c-40ac-9a15-b9c74c7a96c4

مدير الأمن العام يلتقي السّفير الأسترالي

غرق2-22

وفاة و6 إصابات بحوادث مختلفة خلال عطلة نهاية الاسبوع

120221910518686346232

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة وتحذر السائقين

1020221982451926726633

8 إصابات بتصادم 5 مركبات في إربد

7cfa2a1c-a218-485b-b03f-e3ed22c3835f

الأمن: القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات - صور