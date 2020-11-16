الإثنين 16-11-2020
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الإثنين، 16-11-2020 08:14 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري -  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان الكرك ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17/11/2020 ويوم الاربعاء الموافق 18/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.
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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117). 

ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الخميس الموافق 19/11/2020 بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.

 




 

 


 

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