وفاة قاض وإصابة 82 آخرين بكورونا منذ بدء الجائحة

الوكيل الإخباري - كشف وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، عن وفاة قاض وإصابة 82 آخرين و587 موظفا في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

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وقال التلهوني في تصريح صحفي، إن "من يراجع المحاكم ودوائر التنفيذ يعلم مدى الحاجة الماسة لأمر الدفاع 21، وخلال الفترات السابقة كنا نشهد ازدحاما داخل المحاكم، وخاصة أن المحاكم أماكن مغلقة، ويراجعها العديد من المواطنين والمحامين والقضاة وموظفين".



وأكّد الوزير أن "العمل بإجراءات أمر الدفاع 21 مؤقت وينتهي بانحسار الوباء".



وتوقع التلهوني "تقليل أمد التقاضي بعد العمل بإجراءات أمر الدفاع 21".



