الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار في وسط البلد

زراعة إربد تنظم مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس

جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

وزير السياحة يعلن إطلاق مشروعي المطابخ الإنتاجية ومسابقة التصوير

توضيح من مدير الضمان حول برنامج استدامة

التوجيهات الملكية بوصلة للعمل الحكومي من أجل الأردنيين

مطالبة باصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين

الثلاثاء، 08-12-2020 04:27 م

وفاة قاض وإصابة 82 آخرين بكورونا منذ بدء الجائحة

11


الوكيل الإخباري - كشف وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، عن وفاة قاض وإصابة 82 آخرين و587 موظفا في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

اضافة اعلان

وقال التلهوني في تصريح صحفي، إن "من يراجع المحاكم ودوائر التنفيذ يعلم مدى الحاجة الماسة لأمر الدفاع 21، وخلال الفترات السابقة كنا نشهد ازدحاما داخل المحاكم، وخاصة أن المحاكم أماكن مغلقة، ويراجعها العديد من المواطنين والمحامين والقضاة وموظفين".


وأكّد الوزير أن "العمل بإجراءات أمر الدفاع 21 مؤقت وينتهي بانحسار الوباء".


وتوقع التلهوني "تقليل أمد التقاضي بعد العمل بإجراءات أمر الدفاع 21".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

وزير الداخلية يتفقد مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار في وسط البلد

وزارة الزراعة

زراعة إربد تنظم مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس

1120202814350382893815

جمعية خيرية تسدد ديون 75 أسرة عفيفة لمحال تجارية

9

7.5 ملايين دينار لإنشاء كلية تقنية في جرش

11202028181634253539170

الجامعة الأردنية تحتفي بباحثين صنفوا ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا

1607435752337

وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

أخبار متعلقة
1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

آخر ترتيب للأردن بإصابات كورونا عالميا

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

لجنة الأوبئة: أثر المخالطة خلال الانتخابات يظهر اليوم

392676114

وفاة صيدلاني بمستشفى البشير بسبب كورونا

19

هيئة النقل تعتذر عن استقبال المراجعين غدا الأحد

1020201714626422309531

عبيدات يعلق على التجاوزات بعد الانتخابات

وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز

وزير السياحة يعلن إصابته بفيروس كورونا