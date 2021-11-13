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السبت، 13-11-2021 12:46 م

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

حادث


الوكيل الإخباري- قال مندوب ادارة الدوريات الخارجية إن حادث تدهور لمركبة في منطقة الحسا باتجاه الجنوب نتج عنه وفاة السائق.اضافة اعلان


واكد في تصريحات صحفية اليوم السبت أنه تم تفعيل خطة مروية تتناسب والظرف الجوي الاستثنائي على الطرق الخارجية والحركة المرورية النشطة باتجاه العاصمة.

وبين ان هناك تدني لمدى الرؤيا وانعدامها لفترات متقطعة بسبب اثارة الغبار ونشاط في سرعة وحركة الرياح خصوصا على الطرق الصحراوية حيث تم وضع عدد من الدوريات في المناطق التي تشهد غبار كثيف تعمل على الدلالة والارشاد وايقاف الزامي لكافة المركبات عند الحاجة.


واستهجن ضابط عمليات الدوريات الخارجية ضبط مركبات تسير بسرعات عالية بالرغم من التحذيرات المتلاحقة والظرف الجوي الاستثنائي وكان من ابرزها مركبات تسير بسرعة( 195 ,185 , 180 كم / س ) على طريق الازرق الرزقاء ومركبة على طريق الصحراوي منطقة سطح معان باتجاه الجنوب تسير بسرعة 176 كم /س) وسائقها غير مرخص قانونيا.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية الى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند استخدام الطرق الخارجية بسبب الغبار الكثيف داعية المواطنين إلى الانتباه والحذر الشديد وعدم عبور الطريق الصحراوي الا للضرورة القصوى والتواصل مع رقم الطوارئ 911 عند الحاجة.

 




 

 


 

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