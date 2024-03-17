وفاتان وإصابة بحوادث متفرقة على طريق إربد-عمان

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.

اضافة اعلان

وقال الصمادي خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة بليلة باتجاه الشمال ونتج عنه وفاة سائق المركبة وتم اخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي.

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن على طريق إربد عمان وتحديدا منطقة بليلة باتجاه العاصمة عمان نتج عنه وفاة السائق واصابة واحدة وتم اخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي.





وحذر الصمادي من تغير الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة داعيا الأخوة السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالمسارب والابتعاد عن السرعة.