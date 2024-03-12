​4 إصابات بحادثين منفصلين في أول أيام رمضان

الوكيل الاخباري-

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قال النقيب عامر صمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث على الطرق الخارجية.وقال الصمادي خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على طريق العدسية - ناعور ونتج عنه 3 إصابات وحدة منها بالغة وتم اسعاف الاصابة إلى مستشفى الشونة الشمالية.وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خارج حرم الشارع على الطريق الصحراوي وتحديدا على الجسر الأبيض ونتج عنه إصابة وحدة متوسطة وتم اسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي.وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن في وادي عربة ونتج عن اصابة شخصين وحالتهم ما بين المتوسطة والحسنة.وأوضح الصمادي أن الخطة المرورية دخلت حيز التنفيذ للتأكد من انسياب حركة السير خاصة بفترة الذروة المرورية ما قبل الافطار.