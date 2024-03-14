الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 14-03-2024 09:55 ص

7 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

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الوكيل الإخباري - قال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.اضافة اعلان


وقال الحمود خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي ولا إصابات.

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ما قبل محطة الزميل نتج عنه اصابة واحدة متوسطة وتم اسعافها إلى مستشفى اللطرون العسكري.

وأوضح الحمود أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على تقاطع شارع المية باتجاه المفرق نتج عنه 4 اصابات متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة بالقرب من جسر خو باتجاه المفر نتج عنه اصابتين وتم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

 




 

 


 

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