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الخميس، 07-07-2022 11:24 ص

وفد أردني يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للشير نت العالمي

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الوكيل الاخباري- شارك وفد أردني في المؤتمر الدولي الثالث للشير نت العالمي (الإبداع المشترك: "المشاركة في ترجمة المعارف معا") والذي عقد في كولومبيا خلال الفترة من 5إلى 7 يوليو/تموز2022، بتنظيم من الشير نت العالمية وشير نت كولومبيا، بعنوان " الوصول إلى المعلومات الجيدة عن الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية (التكنولوجيات، وإمكانية الوصول، وترجمة المعارف، والتحديات الجديدة مثل مكافحة المعلومات المضللة)".

وضم الوفد ممثلين عن شير نت الأردن المستضاف في المجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، وممثلة عن قطاع الشباب، كما وشاركت عدد من المؤسسات بالأردن في هذا المؤتمر من خلال تقنية الاتصال المرئي "الزووم".

وهدف المؤتمر إلى تقديم أحدث المعارف والأدلة حول الوصول لمعلومات جيدة عن الصحة والحقوق الإنجابية، وتحديد المجالات التي تتطلب التغيير ونوع المنتجات المعرفية والعمليات اللازمة لتحسين السياسات والبرامج، وتطوير المنتجات المعرفية والمخرجات بالاشتراك مع خبراء المحتوى والمتخصصين في وسائل الإعلام المختلفة، وتحليل وصياغة الرسائل واللغة المستخدمة في المنتجات المعرفية، والتحقق من إمكانية الوصول إلى الجمهور المستهدف.

إضافة إلى العمل على إطلاق جولة المنح الصغيرة من "الشير نت العالمي" التي ستركز على تنفيذ هذه المنتجات المعرفية، وإتاحة الفرصة للتعلم والتبادل والتواصل بين الجهات الفاعلة الدولية بشأن الصحة الإنجابية.

وبين مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان ومنسق شير نت الأردن علي المطلق، أن شير نت الأردن شكل في وقت سابق لجنة من الممارسين للتحضير لهذا المؤتمر من الجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث أعدت اللجنة تقريراً حول وضع الأردن فيما يخص موضوع المؤتمر لبيان الوضع الحالي والتقدم المحرز في الأردن بخصوص الحقوق الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية مستعيناً بالاستراتيجيات الوطنية و التقارير و الدراسات الخاصة به

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