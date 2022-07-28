وفد إعلامي عربي يزور إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة

الوكيل الاخباري - زار الوفد الإعلامي العربي المشارك في الاجتماعات الإعلامية التي تعقدها الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربيَّة، اليوم الخميس، مدينة إربد باعتبارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2022.



والتقى الوفد في مدينة إربد، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ومدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة، وعدد من الإعلاميين في المحافظة.

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