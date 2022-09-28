الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 01:57 م

وفد عسكري طبي اسباني يزور مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال

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الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري طبي من طبابة سلاح الجو الإسباني مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، وكان في استقبالهم العميد الطبيب أحمد الريموني رئيس اختصاص جراحة الاطفال انابة عن مدير المستشفى ،والمساعد لشؤون التمريض المقدم أسماء العمرو.

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واستمع الوفد الى إيجاز قدمته مسؤولة طابق العمليات المقدم نور إدريس عن العمليات الجراحية المتميزة لكافة التخصصات الجراحية التي تقام في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال.


واثنى الوفد الضيف على الجهود التي يقوم بها مستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال كونه يضم عدد كبير من التخصصات الرئيسية والفرعية.


وجال الوفد الضيف في مركز التطوير الطبي المستمر وقسم العمليات وقسم العناية الحثيثة والمدرسة ومركز دعم المرضى المجتمعي، واستمعوا الى ايجاز عن آلية عمل هذه الأقسام وأهم إنجازاتها.


 




 

 


 

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