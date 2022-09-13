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الثلاثاء، 13-09-2022 03:56 م

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

كتب المواطن محمد ملحم رسالة مؤثرة إلى أمه وذلك لانها تبرعت له بكلية بعد عملية جراحية امتدت لسبع ساعات.اضافة اعلان


وعبر ملحم في منشور له على موقع فيسبوك: "وجع صغير أصابني بجسمي وأنا في بداية السنة الرابعة من دراستي لتخصص المحاسبة، طلعت مصاب بضمور في الكلى، كان أصعب إشي عليّ إني أخبر أهلي، كان عندي امتحانات وما قدرت أدرس، ورحت على عيادة عنا بمنطقة طبربور وحكالي لازم تتحول على مستشفى ضروري، ومن هذاك الوقت لهسا وأنا أغلب وقتي بالمستشفى وتعب ونوم والحمد لله".

وأضاف: "بعد الامتحانات أسقطت الفصل من شدة الألم، وتبين أنه لازم أغسل كلى، وأنه الكلى عندي مش شغالات ولازم أغسلهم، عشان ما يصير تسمم بالدم ولا سمح الله يؤدي للوفاة، اليوم! إمي إلي ما ببدلها بذهب الدنيا كله، تبرعتلي بكلية من كلاها، ونجحت العملية بفضل الله، ما عندي شي أحكي غير إني بكيت! أمي الحنونة وصاحبة القلب الطيب، أهدتني جزءا منها، الله يخليلي ياك يا إمي ويجمعني فيك في الجنة".

وأشعلت حادثة تبرع سيدة لابنها (21) عاما باحدى كليتيها مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه يعاني من التهاب كبيبات كلوية أدى إلى فشل كلوي مزمن.

وطمأنت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية المواطنين بأن حالة الشاب ووالدته ممتازة ووظائف الكلى عادت لقيمها الطبيعيّة.

 




 

 


 

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