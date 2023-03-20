وفد من أمانة عمان يشارك في مؤتمر المدن الصحية بلندن

الوكيل الإخباري - بحث وفد من أمانة عمان الكبرى خلال مشاركته في مؤتمر المدن الصحية الذي استضافته مدينة لندن البريطانية، بتنظيم من منظمة الصحة العالمية، وبلومبيرج، ومؤسسة الاستراتيجيات الحيوية، الأمراض غير المعدية، وأثرها على صحة الإنسان.

اضافة اعلان



وترأس الوفد نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت مهيرات، وضم مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي ، ورئيس قسم الوقاية الصحية الدكتور عبادة الفتياني ، وحضره شخصيات وعمداء مدن من مختلف أنحاء العالم.



وعرضت المهيرات، تجربة الأمانة في مكافحة التدخين ومنتجات التبغ، مبينة الدور الأساسي لرؤية المدن الصحية في هذا المجال، وما تقوم به الأمانة من خدمة للمجتمع المحلي عن طريق محورين الأول تطبيق قانون حظر التدخين في المنشآت العامة والأماكن المغلقة، وذلك بعمل جولات رقابية ورصد المخالفات، والثاني من خلال التوعية والتثقيف الصحي بأضرار التدخين ومنتجات التبغ من جميع النواحي الاجتماعية.



وأشارت إلى إنشاء عيادات متخصصة؛ للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لموظفي أمانة عمان.



وقد حصلت هذه المبادرة على إشادة من المشاركين في المؤتمر، وتم نقل خبرات أمانة عمان كمدينة صحية، وحصل المشروع على الجائزة المقدمة من المنظمة بالمركز الثاني، لهذا العام؛ وذلك للدور الريادي المميز لتقديم رؤية مدن صحية، وفازت أيضا مدينة عمان بجائزة مسرعات السياسات الحكومية بما يخص أنماط التغذية الصحية وأضرار السمنة.



وتخلل المؤتمر فعاليات عدة ونقل الخبرات بين مدن العالم، فيما يتعلق بإنشاء مدن صحية وحضارية.