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الإثنين، 20-03-2023 04:18 م

مهم من أمانة عمان حول تصاريح بيع البطيخ والشمام

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الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى الراغبين بالحصول على تصاريح معرشات بيع البطيخ والشمام للتقدم بطلب إلكتروني على موقع الأمانة (www.amman.jo). 

وأكدت الأمانة أنه لن يتم استقبال أي طلب يدوياً، وأن الطلبات يقتصر تقديمها إلكترونياً من خلال موقع الأمانة المشار إليه أعلاه، علماً أن خدمة تقديم الطلبات متاحة حالياً وتستمر لغاية منتصف شهر نيسان المقبل وفقاً للشروط والتعليمات. 

ووفقاً للشروط والمواصفات لمعرشات البطيخ والشمام للموسم الحالي (2023) يعتبر التصريح موسمي ومؤقت ولا يكسب المصرح له حقاً بالاستمرار فترة أطول من المسموحة. 

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كما نصت بأن يقدم طالب التصريح إقرار الحصول على موافقة مالك قطعة الأرض المسبقة مع تعهد أن يتحمل كافة التبعات القانونية والمالية والإدارية المترتبة في حال حصول اعتراض صاحب الأرض تحت طائلة إزالة المعرش دون سابق إنذار ومصادرة التأمين ودون تحمل أمانة عمان لأي تبعات مالية أو إدارية أو قانونية.


وشددت الشروط التنظيمية لتصاريح معرشات بيع البطيخ والشمام أن لا تتجاوز مساحة المعرش (50م2) ويتم عرض البطيخ والشمام داخل المعرش بطريقة لا تشوه المنظر العام وأن يتم حمايتها من التلوث أو التلف ولا يسمح بعرض أي منتجات خارج هذه المساحة، وأن يبعد الموقع المصرح به 12 متر كحد أدنى عن الشارع مع فرشه بالحصمة ليستعمل كموقف لسيارات الزبائن بعد تأمينه بمدخل ومخرج لموقع المعرش وتوفير ساحة للمواقف. 


كما نصت أن يبتعد الموقع عن المنعطفات والتقاطعات والجسور والأنفاق والمدارس والإشارات الضوئية ودور العبادة مسافة لا تقل عن ( 200م)، وعن الأسواق الشعبية مسافة لا تقل عن (500م)، وأن لا يشكل أي عائقاً مرورياً وللجنة الحق بالكشف وتقدير وضع المعرش وملائمته للمواصفات والشروط المطلوبة حسب ما تراه مناسبا وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة.

 

وشددت الشروط الصحية بان يلتزم صاحب التصريح بالمحافظة على نظافة الموقع وجمع القمامة في أكياس بلاستيكية توضع ضمن حاوية محكمة الإغلاق يتم توفيرها من قبل صاحب التصريح قبل منحه التصريح المطلوب، والتخلص من المنتجات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وإتلافها حسب الأصول.


وألزمت التعليمات المصرح لهم تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارات والدوائر المعنية بما فيها أمانة عمان الكبرى، الصادرة والتي ستصدر لاحقا في هذا الشأن. 


ولأمانة عمان حق إلغاء التصريح وإزالة المعرش عند إنهاء الموسم أو أثناءه في حال الإخلال بالشروط والمواصفات المطلوبة دون أن يكون لصاحب التصريح أي حق بالإعتراض سواء لدى أمانة عمان الكبرى أو أي جهة أخرى.

 




 

 


 

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