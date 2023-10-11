وفد من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين يزور جامعة جدارا

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس جامعة جدارا بالوكالة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عاطف كنعان، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.



وأعرب الدكتور الزبون، خلال اللقاء الذي حضره من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين رئيس لجنة البحث العلمي والنشر في المجلس الأستاذ الدكتور حمدان نصر، وأعضاء المجلس الدكتور محمود المساد، والدكتورة أميرة يوسف، عن استعداد الجامعة لدعم مبادرات المجلس وفتح أبوابها لتنمية المواهب والمهارات في الوطن بشكل عام، وفي الجامعة بشكل خاص من خلال إبرام اتفاقية تعاون لتوطين مجلة المجلس للموهبة والإبداع داخل الجامعة .

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