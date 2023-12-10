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الأحد، 10-12-2023 05:41 م

وفد من فرسان مبادرة "حقق" يشاركون في برنامج التبادل الثقافي في طوكيو

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الوكيل الاخباري - شارك وفد يضم 12 فارساً وفارسة من مبادرة "حقق"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في برنامج التبادل الثقافي/ مجلس التعليم في مدينة طوكيو في اليابان، خلال تشرين الثاني الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة جاءت بإشراف من وزارة التربية والتعليم، الشريك التنفيذي في مبادرة "حقق"، حيث زار الوفد المرافق التعليمية والثقافية في طوكيو، والمشاركة في الصفوف الدراسية مع الطلبة في المدارس اليابانية، إضافة إلى المشاركة في أنشطة النادي الطلابي مع طلاب المدارس في طوكيو، وزيارة السفارة الأردنية في طوكيو برفقة عدد من الطلاب اليابانيين لتعريفهم بالأردن.

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