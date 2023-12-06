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البلقاء التطبيقية الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم في تصنيف الكيو أس للاستدامة

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الأربعاء، 06-12-2023 07:45 م

البلقاء التطبيقية الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم في تصنيف الكيو أس للاستدامة

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الوكيل الاخباري - حلت جامعة البلقاء التطبيقية في الترتيب الرابع محلياً وفي الفئة (771-780) عالمياً، وفق تصنيف الكيو اس للتنمية المستدامة (QS_Sustainability)، والذي أعلنته مؤسسة كواريلي سيموندز (QS) اليوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول 2023.

وبذلك تكون الجامعة قد حققت انجازاً نوعياً في هذا التصنيف الذي ضم عشرة (10) جامعات محلية وهي الجامعة الأردنية (372) وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في المرتبة (497)، وجامعة اليرموك في الفئة (741-750)، حيث ضمت القائمة ما يقارب 1400 جامعة عالمية، مقارنة ب (700) جامعة ضمت جامعتين اردنيتين فقط للعام الماضي.

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