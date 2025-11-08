مصر.. قرار مفاجئ من المتحف الكبير

الوكيل الإخباري- قررت هيئة المتحف المصري الكبير مدّ ساعات العمل داخل قاعات العرض يومي السبت والأربعاء حتى الساعة التاسعة مساءً بدلًا من السادسة، وذلك بعد الإقبال الكبير من الزوار المصريين والعرب والأجانب.

اضافة اعلان



وأوضحت الهيئة أن مواعيد الزيارة لبقية أيام الأسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة) تظل من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر في الخامسة، بينما يكون آخر دخول يومي السبت والأربعاء في الثامنة مساءً.



ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع قرب أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها كنوز توت عنخ آمون الكاملة وتمثال رمسيس الثاني الضخم.



ويأتي القرار استجابة للزحام الكبير الذي شهده المتحف منذ افتتاحه الكامل مطلع نوفمبر، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز السياحة الثقافية وتحسين تجربة الزائرين.