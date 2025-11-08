السبت 2025-11-08 04:21 م
 

فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها

سعاد حسني
 
السبت، 08-11-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   فجّرت الفنانة المصرية سميرة أحمد مفاجأة جديدة تتعلّق بوفاة النجمة الراحلة سعاد حسني.

وقالت سميرة أحمد خلال لقائها في برنامج "باب الخلق" إنّ وفاة سعاد حسني لم تكن انتحارًا كما أُعلن، بل جريمة مدبّرة، مؤكدة أن نادية يسري، الصديقة المقربة ومساعدة الفنانة الراحلة، هي من قتلتها أو شاركت في قتلها.

وأضافت: "عندما ذهبت لاستلام الجثمان، وجدت نادية يسري تبكي وتقول "أخص عليكي يا زوزو"، لكني لم أصدق دموعها، ونظرت إليها وسألتها "سعاد رمت نفسها إزاي؟"، فصرخت في وجهي قائلة "لن أقول لكِ أي شيء".


وقالت: "عندها تأكدت أنّ نادية هي التي قتلتها".

 

