فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها

وقالت سميرة أحمد خلال لقائها في برنامج "باب الخلق" إنّ وفاة سعاد حسني لم تكن انتحارًا كما أُعلن، بل جريمة مدبّرة، مؤكدة أن نادية يسري، الصديقة المقربة ومساعدة الفنانة الراحلة، هي من قتلتها أو شاركت في قتلها.
وقالت: "عندها تأكدت أنّ نادية هي التي قتلتها".
-
أخبار متعلقة
-
"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا
-
"حالة حب خاصة" بين أحمد فهمي ومرام علي في برومو "2 قهوة"
-
الإعلان الترويجي لفيلم "مايكل" يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
-
رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز تربك الجمهور
-
أول رد من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه عامين.. وتصرف مفاجئ يشعل الجدل
-
ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم روبي ودينا الشربيني لهذا السبب
-
مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد منير
-
الموت يفجع الفنان محمد رمضان