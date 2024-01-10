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الأربعاء، 10-01-2024 11:30 م

وقفة تضامنية في الزرقاء نصرة للأهل في غزة

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الوكيل الاخباري -نظمت فعاليات حزبية وشعبية على دوار البتراوي في منطقة الزرقاء الجديدة، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية نصرة للاهل في قطاع غزة، ضد ما يشهده من حرب إبادة جماعية على يد الاحتلال منذ أكثر من تسعين يوماً.

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ودعا المشاركون في الوقفة إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما يحصل من جرائم حرب بحق أهلنا الصامدين في غزة، ووقف هذا العدوان الغاشم على غزة إلى جانب الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ القرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعودة اللاجئين إلى الأراضي والقرى والبلدات التي هجروا منها.

 

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