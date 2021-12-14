وكلاء السياحة والسفر : القرارات الحكومية الجديدة دمرت القطاع - فيديو

الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين ان القرارات الجديدة التي صدرت مؤخرا من قبل الحكومة غير منطقية .



واشار انه اصبح مطلوب 3 فحوصات كورونا من المواطن الراغب بالعمرة ، مؤكدا ان هذه القرارات منفردة من قبل الحكومة بدون تنسيق مع السلطات السعودية .



واكد روبين في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى ان رسم الفحص الواحد يكلف المواطن 29 دينارا مشيراً انه يجب ان يكون مجانيا .



ولفت روبين الى انخفاض كبير في عدد المعتمرين بالاردن ، مشيراً ان عددهم لم يتعدى 2500 معتمرا منذ عودة العمرة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا .



ووجه روبين مناشدة الى الحكومة للوقوف مع مكاتب الحج والعمرة وتلبية مطالبهم لانقاذ هذا القطاع الهام في المملكة .

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