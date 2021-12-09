الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بإعفاء المعتمرين من رسوم فحص كورونا

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الخميس، 09-12-2021 07:18 م

مطالبة بإعفاء المعتمرين من رسوم فحص كورونا

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الوكيل الاخباري - طالب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، الحكومة، أن يكون "فحص فيروس كورونا للمعتمرين الأردنيين في طريق العودة إلى الأردن مجانا".

وقال ، الخميس، إن "مجانية فحص كورونا عند العودة للأردن يبقي موسم العمرة، الذي استئنفت رحلاته في شهر تشرين الثاني/فبراير، مستمرا" بحسب المملكة .

هلسة، توقع الثلاثاء، أن تقل الحركة السياحية بعد قرار وزارة الداخلية بإلزام القادمين إلى الأردن بإجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من القدوم.

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