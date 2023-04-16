وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



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أكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني انخفاض إقبال الأردنيين على السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد بنسبة غير مسبوقة.وقال الغلاييني لـ "الوكيل الإخباري"ان حجوزات السفر انخفضت خلال عطلة عيد الفطر بنسبة بلغت 60-70% مقارنة بالسنوات السابقة .وأشار إلى أن أسطنبول الوجهة السياحية الأكثر تأثرا بعدم الإقبال على السياحة خلال العيد.وأشار إلى أن أسعار الرحلات السياحية الخارجية مناسبة، وان الشركات السياحية أعلنت عن عروض تشجيعية غير مسبوقة.ولفت إلى أن شرم الشيخ تصدرت حجوزات الوجهات السياحية للاردنيين في عطلة العيد.وأوضح أن سبب انخفاض حجوزات الرحلات يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية للأردنيين وعدد أيام عطلة العيد .وكان قد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً يُحدِّد عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.