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الجمعة، 14-04-2023 01:41 م

الأردنيون يترقبون عطلة رسمية الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون عطلة عيد الفطر السعيد الأسبوع المقبل.

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وكان قد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً يُحدِّد عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.

ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.

 

ووفق موقع الفلك الدولي فإن احتمالية رصد الهلال لشهر شوال وبداية عيد الفطر ستكون على النحو التالي:

قد يكون يوم السبت 22 نيسان 2023 هو موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال، وذلك في الدول الإسلامية التي تشترط الرصد بالعين المجردة، بينما في الدول التي تعتمد الحساب الفلكي دون الالتفات لإمكانية الرؤية سيكون موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال يوم الجمعة 21 نيسان 2023.

 




 

 


 

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