الأردنيون يترقبون اعلان الحكومة لعطلة رسمية

الوكيل الإخباري- ينتظر الأردنيون إعلان حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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ووفق موقع الفلك الدولي فإن احتمالية رصد الهلال لشهر شوال وبداية عيد الفطر ستكون على النحو التالي:



قد يكون يوم السبت 22 نيسان 2023 هو موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال، وذلك في الدول الإسلامية التي تشترط الرصد بالعين المجردة، بينما في الدول التي تعتمد الحساب الفلكي دون الالتفات لإمكانية الرؤية سيكون موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال يوم الجمعة 21 نيسان 2023.

ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغاً رسميّاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة وجميع المؤسسات أعمالها بمناسبة عيد الفطر السعيد.





