وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

الوكيل الاخباري- قال رئيس لجنة السياحة الدينية، في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة منذ بداية موسم العمرة الهجري في شهر آب العام الماضي وحتى نهاية كانون الثاني الحالي في تزايد وارتفاع.

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وأضاف روبين، أن الإقبال الكبير والمتزايد على رحلات العمرة في الشهر الماضي، جاء نتيجة العطلة المدرسية، والأسعار المناسبة والمشجعة لرحلات العمرة.



وبين أن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي تراوح بين 80-85 ألف معتمر براً وجواً، متوقعاً أن يبقى الطلب على رحلات العمرة قوياً ونشطاً حتى نهاية شهر رمضان المقبل.



وأشار روبين، إلى أن سعر رحلة العمرة براً يتراوح ما بين 250-275 دينارا للشخص في الغرفة الرباعية بالفنادق فئة 3 نجوم، في حين تتراوح أسعار رحلة العمرة جواً من 450-470 دينارا للشخص في الغرفة الرباعية بالفنادق فئة 3 نجوم.



وبين أن أعداد الحافلات التي نقلت المعتمرين براً خلال الأشهر الستة الماضية وصلت إلى 2200 حافلة.