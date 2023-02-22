ولي العهد: أهمية تعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأجيال

الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أهمية جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في زرع روح المبادرة والإيجابية لدى المتطوعين.



وأشار سموه خلال اجتماعه بمجلس أمناء الجائزة في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، إلى أهمية تعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأجيال، لضمان نجاح مسارات التحديث الثلاثة.



وأشاد سمو ولي العهد بجهود القائمين على الجائزة وبمستوى الاستعدادات وبأعداد المتقدمين إليها، لافتا إلى أهمية الحفاظ على المعايير المعتمدة لمنح الجائزة.

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