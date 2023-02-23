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الخميس، 23-02-2023 05:53 م

ولي العهد: تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ضرورة ملحة

وليي


الوكيل الاخباري - أكد ولي العهد سمو الأمير الحسين ضرورة تنفيذ برامج متقدمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالقطاع العام وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعيدا عن الأطر البيروقراطية غير المبررة.

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وبيّن سمو الأمير، خلال زيارة لمعهد الإدارة العامة، أن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن أصبحت ضرورة ملحة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالآليات المتبعة في برامج التدريب والتأهيل المتبعة في القطاع العام، لينعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.


ووفق عدد من الحضور، ذكر سموه أن الأردن تميز عبر مسيرته برأس مال بشري، ومن المهم الارتقاء به من خلال توظيف التكنولوجيا والرقمنة في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات.


وقال سموه، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر شريدة، إن تطوير أداء الموظف يحتاج إلى جدية في التأهيل والإيمان بالعمل الجماعي، لافتا إلى دور المعهد بتدريب وتأهيل العاملين في القطاع العام.


وتتلخص مهام المعهد وواجباته، الذي أنشئ عام 1968، في بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام، من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.


 




 

 


 

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