الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 02:49 م

ولي العهد والأمير هاشم يزوران الطالبة مايا الجدعان

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الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الطالبة مايا الجدعان التي حققت المركز الخامس على مستوى المملكة في التوجيهي.

وكتبت والدة الطالبة مايا الجدعان عبر صفحتها على الفيسبوك: "تشرفنا بزيارة #سمو_الامير_حسين ولي العهد وسمو الامير هاشم... كل الفخر"، وأرفقت صورة جمعت ابنتها مايا مع الأمير الحسين والأمير هاشم.

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