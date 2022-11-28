ولي العهد يخرّج فوجا من ضباط فرسان المستقبل

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الكلية العسكرية الملكية، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج الرابع من ضباط فرسان المستقبل.



وتفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة الملكية بنظامي المسير البطيء والعادي.



وأقيم حفل التخريج بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير مرعد بن رعد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

اضافة اعلان