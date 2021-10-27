ولي العهد يشهد انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري– حضر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول.



وانطلقت فعاليات "مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول" (AIDTSEC 2021)، اليوم الأربعاء، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بحضور عطوفة رئيس هئية الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد احمد الهناندة.



ويهدف المؤتمر إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات.

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