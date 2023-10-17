ولي العهد يطالب بمحاسبة الاحتلال بعد قصفه مستشفى في غزة

الوكيل الاخباري - دان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ،ولي العهد مجزرة المستشفى المعمداني في غزة.



وعلق سموه عبر قصة على انستغرام قائلاً : أين الدفاع عن النفس في استهداف الأطفال والمدنيين والطواقم الطبية؟ هذه جريمة حرب! رعب لا يوصف



واضاف سموه لم يعد بإمكان العالم الغربي أن يدعي الأخلاق إذا استمر في اتباع هذه المعايير المزدوجة.



وحمل سموه إسرائيل مسؤولة عن هذه المجزرة ويجب محاسبتها.



واكد سموه بأن الصمت غير مقبول وعلى العالم أجمع أن يتكلم .

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