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الأحد، 28-01-2024 10:14 ص

الأعلى للسكان: زواج اليافعات بدأ بالتراجع في المجتمع الأردني

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الوكيل الإخباري - قال المجلس الأعلى للسكان، إن الزواج المبكر للإناث "زواج اليافعات"" بدأ في التراجع بالمجتمع الأردني، ولكنه لا يزال مرتفعاً بين الأسر السورية اللاجئة.

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وأضاف المجلس، خلال احاطة إعلامية، وصلت "الوكيل الإخباري، اليوم الأحد، أنه تُظهر الإحصاءات المحسوبة من بيانات مستقاة من دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، بدء حصول انخفاض في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة، والدليل على ذلك ما تظهره الإحصاءات عن السنوات الخمس الأخيرة، فبغض النظر عن الجنسية انخفضت هذه النسبة بحوالي خمس نقاط مئوية بين عام 2017 وعام  2022، من نحو  (17%)  إلى نحو 12%.

وأشار المجلس إلى أنه حصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من 43% إلى نحو  38%، ولكن ما زال زواج اليافعات مرتفعاً جداً بينهم.

وقال إنه نجد دليلاً عن تأثير اللجوء السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، التي تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات دون سنة 18 سنة بين كافة محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها  21.2% أي ما يقرب من ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة 11.9%، وذلك لأن محافظة المفرق تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها. 

ونوه المجلس إلى أن سبب بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هن دون سن الثامنة عشرة في الأردن، كما أنه من الأرجح أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج قد أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات، فوفقاً لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعد هذا التأهيل الزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة.


 




 

 


 

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