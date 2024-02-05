5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

الوكيل الإخباري - أصيب 5 أشخاص، فجر اليوم، بحادثين منفصلين، وقعا على طرق خارجية.



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وقال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه في الحادث الأول فجر اليوم، تم التعامل مع تصادم بين مركبتين على طريق اربد - المفرق، ونتج عنه 4 إصابات، تم إسعافهم لمستشفى المفرق الحكومي.



وأضاف ملكاوي، أنه في الحادث الثاني تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق جرش - الزرقاء، ونتج عنه إصابة السائق، وتم إسعافه لمستشفى الزرقاء الحكومي.



وبين أنه أغلب الحوادث التي تم التعامل معها كان سببها التجاوز الخاطئ، عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية.

