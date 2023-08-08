ولي العهد يهاتف العقيد عامر السرطاوي معزيا بوفاة والده

الوكيل الإخباري- هاتف سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء اليوم الثلاثاء، العقيد عامر السرطاوي ، الناطق باسم مديرية الأمن العام، معزيا بوفاة والده.

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وكان قد قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء بالمرحوم الحاج حسام بدوي السرطاوي والد العقيد عامر السرطاوي الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام .



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.