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الخميس، 01-06-2023 03:31 م

ولي عهد أبوظبي والشيخة موزا وملك بلجيكا يصلون عمّان لحضور زفاف الأمير الحسين

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الوكيل الاخباري - وصل إلى العاصمة عمّان، ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة موزا بنت ناصر زوجة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة .

وكان قد وصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة .

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