يقطنان في خربوش.. علاء وملاك تفوقا بالتوجيهي رغم الظروف الصعبة

الوكيل الإخباري - يؤمن الأشخاص الواثقون من أنفسهم بقدرتهم على النجاح والتفوق رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم، وهذا ما وثقه المهندس صايل الطراونة في محافظة الكرك.

اضافة اعلان

وخلال جولة قام بها الطراونة غرب المزار الجنوبي في محافظة الكرك، سأل راعيا للأغنام ما سبب اعتلاء العلم الأردني لهذا الخربوش وكانت الصدمة (نجاح توجيهي).

وأضاف في منشور له على "فيسبوك": "بين الفرحة والحزن والصدمة بدأ الطراونة يسأل عن التفاصيل.. عن كيف يهزم الإنسان القهر والفقر وظروف الحياة القاسية".



وتابع: "حفزني الفضول لاعرف كيف حصل النجاح لا بل التفوق بهكذا ظروف.

الاب: بائع خضره على الطرقات، الأم: مريضة عضال وفاقده للأهلية منذ ١٧ عام، مكان تلقي التعلم: خربوش بجوار الخربوش الكبير، الأدوات الكتب وقلمان وتلفون لوكس للتعلم ليلا".

وأضاف: "الناجح الأول: فتاة قامت مقام الأم منذ عمر ٥ سنوات لتلبي واجبات البيت وطالبة على مقاعد الدراسة والطفولة سلبت مبكرا، أما الناجح الثاني: فتى بدوي ممشوق قام بحمل جزء من حماية البيت وتلبية الاحتياجات أثناء غياب والده وهو يبيع الخضار وطالب في خربوش مشترك مع اخته والشراكة امتدت إلى الكتب والقلم وضوء الهاتف".

النتيجة: تفوق بالثانوية العامة وأكبر مصيبتهما كيف سيدخلان الجامعة.. لباسا ورسوم ونفقات.











