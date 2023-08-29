يوم طبي مجاني بلواء القصر غدا الأربعاء

الوكيل الاخباري -

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ينظم المركز الوطني للعناية بالمرأة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتنمية والإنتاجية الاجتماعية ونادي شيحان الرياضي، يوم غد الأربعاء، يوما طبيا مجانيا، في لواء القصر.وقال رئيس الجمعية جميل اعطيوي المجالي إن اليوم الطبي سيكون بمقر نادي شيحان بمدينة القصر بالقرب من مركز الدفاع المدني ويستقبل المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.وأضاف أن اليوم الطبي يشمل تخصصات مختلفة مثل: عيادة عيون، عيادة طب مجتمع، عيادة النسائية والفحص المبكر لسرطان الثدي، هشاشة العظام، وإجراء فحوصات مخبرية مختلفة.وأشار المجالي إلى أنه سيتم استخدام أحدث الأجهزة الطبية اللازمة، علما بأن جميع الخدمات المقدمة سواء من الكشف على المرضى والفحوصات المخبرية وصرف العلاجات اللازمة للمرضى، ستكون مجانية.وأضاف أن العيادات التابعة للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة تقدم خدمات: العناية بصحة المرأة قبل الإنجاب ورعاية الحوامل وفترة النفاس وسن الأمل ومشورة تنظيم الأسرة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى الكشف المبكر عن هشاشة العظام وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والكشف عن فقر الدم والكشف عن الحالات المزمنة من قبل أخصائيي طب الأسرة للرجال والنساء والأطفال والكشف عن أمراض العيون وفحص ضغط العين وعيوب الإبصار من قصر أو طول لكلا الجنسين، من خلال أجهزة متطورة وصرف العلاج اللازم عند الحاجة.ودعا المواطنين الى الاستفادة من خدمات اليوم الطبي ولمعرفة التفاصيل الاتصال على الرقمين (0796444761) أو (0797839322).