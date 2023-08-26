يوم طبي مجاني بالأغوار الجنوبية غدا الأحد

الوكيل الاخباري -

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ينظم المركز الوطني للعناية بالمرأة، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، يوم غد الأحد، يوما طبيا مجانيا، لأبناء غور المزرعة والحديثة بالأغوار الجنوبية.وقال رئيس جمعية التأهيل المجتمعي فتحي الهويمل، إن اليوم الطبي المجاني يشمل تخصصات مختلفة مثل (عيادة عيون/ عيادة طب مجتمع / عيادة النسائية والفحص المبكر لسرطان الثدي / هشاشة العظام / إجراء فحوصات مخبرية مختلفة)، وذلك في مقر الجمعية الكائن في غور المزرعة، خلف مدرسة غور المزرعة الثانوية للبنين.وأشار إلى أنه سيتم استخدام أحدث الأجهزة الطبية اللازمة، علما بأن جميع الخدمات المقدمة سواء من، الكشف على المرضى والفحوصات المخبرية وصرف العلاجات اللازمة للمرضى، ستكون مجانية.وأضاف أن العيادات التابعة للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة تقدم خدمات: العناية بصحة المرأة قبل الإنجاب ورعاية الحوامل وفترة النفاس وسن الأمل ومشورة تنظيم الأسرة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن هشاشة العظام وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والكشف عن فقر الدم والكشف عن الحالات المزمنة من قبل أخصائيي طب الأسرة للرجال والنساء والأطفال والكشف عن أمراض العيون وفحص ضغط العين وعيوب الإبصار من قصر أو طول لكلا الجنسين، من خلال أجهزة متطورة وصرف العلاج اللازم عند الحاجة.وبين أن وقت العيادات سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا.