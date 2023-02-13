يوم طبي مجاني في الزرقاء

الوكيل الاخباري - ينظم مجلس نقابة المهندسين/ فرع الزرقاء وبتنظيم من لجنة المهندسين الشباب، يوما طبيا مجانيا، يوم غد الثلاثاء، في مخيم الزرقاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.



وبين رئيس فرع نقابة المهندسين بالزرقاء المهندس خالد البلوي، أن اليوم الطبي الطبي يشتمل على فحوصات مخبرية للسكري والكوليسترول وقياس الضغط وفحص العيون ، إلى جانب الفحوصات الطبية العامة وصرف الأدوية لمن يحتاجها.

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