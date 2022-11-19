السبت 19-11-2022
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السبت، 19-11-2022 01:16 م

يوم طبي مفتوح في اربد غداً

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الوكيل الإخباري- تقيم كلية العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الصحة غداً الأحد، يوماً طبياً مفتوحاً بمدينة الحسن الرياضية بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

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ويشمل اليوم الطبي إجراء فحوصات مختلفة في مجالات السمع والنطق والنظر والسكر والدم والأسنان والوظائف الحيوية واستشارات في العلاج الطبيعي والوظيفي، إضافة إلى التدريب على إنعاش القلب والرئتين للحالات الطارئة.


كما يتضمن اليوم الطبي الذي يبدأ من التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، توزيع سماعات طبية مجانية ومتابعة المحتاجين لزراعة قوقعة الأذن، إلى جانب تنظيم معرض توعوي حول مخاطر المخدرات.

 




 

 


 

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