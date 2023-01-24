الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: نية لتوفير دليل للمستثمر حول “البيئة الاستثمارية”

عبيدات يوجه رسالة لطلبة الجامعة الأردنية

هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

ولي العهد يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد المؤمنين

الضمان يتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع

الملك لنتنياهو: ضرورة عدم المساس بالوضع القائم في الأقصى

اجتماع قريب للجنة شؤون العمل لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

وفاة شاب إثر حروق بليغة أثناء تعبئة كاز مدفأة في إربد

ضبط 6 اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

الثلاثاء، 24-01-2023 04:45 م

يوم عمل تطوعي في مدينة الحسين للشباب

Sprt_City_Amman


الوكيل الاخباري- نظمت مدينة الحسين للشباب، اليوم الثلاثاء، يوما تطوعيا، بمشاركة جميع موظفي المدينة.

اضافة اعلان


وأكد مدير المدينة بسام الخلايلة أهمية إقامة هذه المبادرات التطوعية في تعزيز روح العمل الجماعي والفريق الواحد، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية والانتماء لدى العاملين في مدينة الحسين للشباب.


وحث جميع الموظفي على المزيد من العمل التطوعي الذي من شأنه تعزيز الملكية وإكساب المجتمعات المرونة اللازمة لمواجهة التحديات والضغوطات الاقتصادية والعقبات السياسية التي يواجهونها.


وتضمن اليوم التطوعي أعمال صيانة ونظافة عامة، وزراعة أشجار حرجية ووضع سندات للأشجار الحرجية، وري ودهان الأرصفة للمدينة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نية لتوفير دليل للمستثمر حول “البيئة الاستثمارية”

wwww

عبيدات يوجه رسالة لطلبة الجامعة الأردنية

11202216161914813246538

هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

w

ولي العهد يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد المؤمنين

c74b5c17ee19d5c109fbc7bcd756e746

زراعة الرمثا تحتفل بعيد الشجرة

1202321144544153132800

الضمان يتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع