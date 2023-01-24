يوم عمل تطوعي في مدينة الحسين للشباب

الوكيل الاخباري- نظمت مدينة الحسين للشباب، اليوم الثلاثاء، يوما تطوعيا، بمشاركة جميع موظفي المدينة.

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وأكد مدير المدينة بسام الخلايلة أهمية إقامة هذه المبادرات التطوعية في تعزيز روح العمل الجماعي والفريق الواحد، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية والانتماء لدى العاملين في مدينة الحسين للشباب.



وحث جميع الموظفي على المزيد من العمل التطوعي الذي من شأنه تعزيز الملكية وإكساب المجتمعات المرونة اللازمة لمواجهة التحديات والضغوطات الاقتصادية والعقبات السياسية التي يواجهونها.



وتضمن اليوم التطوعي أعمال صيانة ونظافة عامة، وزراعة أشجار حرجية ووضع سندات للأشجار الحرجية، وري ودهان الأرصفة للمدينة.