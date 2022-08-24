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الأربعاء، 24-08-2022 05:45 م

يوم وظيفي في إربد يوفر 583 فرصة تدريب وتشغيل

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الوكيل الاخباري - وفرّ يوم وظيفي نظمه مركز تطوير الأعمال في محافظة إربد، 583 فرصة تدريب وتشغيل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وجاء تنظيم اليوم من خلال "مشروع تنمية"، الممول من الوكالة الفرنسية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة شباب "كلنا الأردن" فرع إربد، وشارك به 26 شركة من القطاع الصناعي والغذائي بمختلف مجالاته.

وأكد محافظ إربد رضوان العتوم، خلال رعايته فعاليات اليوم الوظيفي، اليوم الأربعاء، أهمية تضافر الجهود لبناء قدرات الشباب ودمجهم في القطاع الصناعي الأكثر حيوية للتشغيل، من خلال تشبيك الشباب الباحث عن العمل والمتسلح بالمهارات المطلوبة بسوق العمل، والذي يتبع مسارا واضحا ومتسلسلا يؤمن لهم فرصا للاندماج بالسوق بطرق سلسة وممنهجة.

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