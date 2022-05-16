ثقافة إربد تنظم جولة سياحية بعنوان مسار المزار الثقافي

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد في منطقة بلدة صمد التراثية وبلدة المزار الشمالي اليوم الاثنين، جولة سياحية بعنوان "مسار المزار الثقافي".

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وتم خلال الجولة زيارة عدد من البيوت التراثية التي بنيت في المنطقة في بدايات القرن الماضي، وذلك بمشاركة مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، ومدير بلدية المزار المهندس إياد الجراح، والنقيب علي القرعان والملازم حمزة العتوم والوكيل مصطفى الطوالبة من الشرطة المجتمعية للواء المزار الشمالي.



وبين الخوالدة أن هذه الجولة تأتي ضمن برامج مديرية الثقافة للتعريف بالمناطق التاريخية والتراثية المنتشرة في محافظة إربد، ونشر الوعي بين أبناء المجتمع المحلي للحفاظ على موروث الآباء والأجداد وتوثيق التراث المحلي.



واشتملت الجولة على زيارة خاصة لبيت الحاج فيصل البدور، وبيت الدكتور رشيد الجراح، وبيت هاني الجراح التراثي، الذين قاموا بترميم البيوت القديمة للحفاظ على الموروث التراثي الأردني لما له من جمالية خاصة في المنطقة.



كما قدمت فرقة تعليلة ممثلة بالفنان عمر الجراح والفنان حسين الشرمان مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية على أنغام العود والمهباش.