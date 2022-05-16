الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

1.213 مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال الثلث الأول

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية اللبنانية.. اليكم النتائج غير النهائية

دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن

هام من التربية للطلبة المقبلين على المرحلة الثانوية

الذهب عالميا يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار في أمريكا

37 أعلى درجة حرارة ليوم غد في الأغوار الجنوبية

الضمان: السلف الشرائية في برنامج تقسيط بدون فوائد وبدء الصرف مطلع حزيران

الإثنين، 16-05-2022 02:21 م

ثقافة إربد تنظم جولة سياحية بعنوان مسار المزار الثقافي

70654001


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد في منطقة بلدة صمد التراثية وبلدة المزار الشمالي اليوم الاثنين، جولة سياحية بعنوان "مسار المزار الثقافي".

اضافة اعلان


وتم خلال الجولة زيارة عدد من البيوت التراثية التي بنيت في المنطقة في بدايات القرن الماضي، وذلك بمشاركة مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، ومدير بلدية المزار المهندس إياد الجراح، والنقيب علي القرعان والملازم حمزة العتوم والوكيل مصطفى الطوالبة من الشرطة المجتمعية للواء المزار الشمالي.


وبين الخوالدة أن هذه الجولة تأتي ضمن برامج مديرية الثقافة للتعريف بالمناطق التاريخية والتراثية المنتشرة في محافظة إربد، ونشر الوعي بين أبناء المجتمع المحلي للحفاظ على موروث الآباء والأجداد وتوثيق التراث المحلي.


واشتملت الجولة على زيارة خاصة لبيت الحاج فيصل البدور، وبيت الدكتور رشيد الجراح، وبيت هاني الجراح التراثي، الذين قاموا بترميم البيوت القديمة للحفاظ على الموروث التراثي الأردني لما له من جمالية خاصة في المنطقة.


كما قدمت فرقة تعليلة ممثلة بالفنان عمر الجراح والفنان حسين الشرمان مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية على أنغام العود والمهباش.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
637072462072397466

افتتاح معرض للكتاب في السلط

324345_12_1616937473

ورشة تدريبية عن مهارات إعداد التقارير السنوية للموظفين بالكرك

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

199965Image1-1180x677_d

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

ععع

العقبة للتكنولوجيا تستحدث 3 تخصصات جديدة

572631

دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن

أخبار متعلقة
279057074_360932226078599_4794987260280615835_n

أكثر من 150 ألف شخص يتابعون رمضانيات إربد

main_image62654dc7ee9f8

بني هاني رئيسا لمجلس محافظة إربد

M63A0708 - Copy

انتخاب رؤساء مجالس المحافظات - أسماء

دف

كريشان يدعو مجالس المحافظات لعقد أولى الجلسات الأحد

36487234_2243022055712437_5043446848627408896_n

تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الأطباء

0L5A1045

أسعار الخضار في إربد تواصل انخفاضها