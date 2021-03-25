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الخميس، 25-03-2021 06:16 م

١٤ ألف من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كوادر طبية
كوادر طبية


الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، تلقي 35103 من الكوادر الطبية الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد منذ بدء الحملة، حصل منهم 14028 على الجرعة الثانية من اللقاح.

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وحصل 8332 من الكوادر الطبية على الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثاء، خلال اليوم المفتوح الذي خصص لتطعيم هذه الكوادر في القطاعين العام والخاص، وفق المركز الوطني، وستُحدد مواعيد جديدة لإعطاء اللقاح لكوادر أخرى.


وتلقى أكثر من 273 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل نحو 75 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس.


وأوضح المركز في بيان، أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 237921 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 75921 شخصا".


ووصل عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 777825 شخصا، وفق تصريح المركز الخميس.



 




 

 


 

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